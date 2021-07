KWPN verleent deklicentie aan vier tuigpaardhengsten

Vier tuigpaardhengsten hebben voldaan aan de veterinaire eisen en onderzoeken voor een deklicentie in 2021. Via deze deklicentie krijgen de tuigpaardhengsten de mogelijk om te dekken voor ze het verrichtingsonderzoek hebben doorlopen. De vier hengsten zijn: Neon GSM (Bocellies Matteo x A New Day) verwantschap 5,3%, Noorderlicht V (Icellie Vulcao) verwantschap 10,7%, premiehengst Nevaro van Altrido (Idol x Patijn) verwantschap 12,7% en premiehengst Meewis F.M. (Eclipse Flasch x Manno) verwantschap 7,0%.

Geen van de hengsten is WFFS-drager. Bij Noorderlicht V is aangegeven dat zijn spermakwaliteit ‘matig’ is. De deklicentie van deze vier tuigpaardhengsten vervalt per 1 oktober aanstaande.

Eerste 15 in veulenboek

Van bovengenoemde vier hengsten worden in 2022 de eerste 15 veulens in het veulenboek geregistreerd. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de hengstenhouder om aan te geven om welke veulens het gaat die in het veulenboek geregistreerd worden. De overige veulens uit het dekseizoen worden in het register B geregistreerd.

Bron: KWPN