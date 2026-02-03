KWPN-verrichtingskampioen Bloomberg naar Borja Carrascosa

Ellen Liem
KWPN-verrichtingskampioen Bloomberg naar Borja Carrascosa featured image
FS Bloomberg met Janine Drissen Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Ellen Liem

De negenjarige hengst Bloomberg (Bon Coeur x Don Index), in het najaar van 2020 topper van het KWPN verrichtgingsonderzoek, heeft een ruiterwissel ondergaan. Nieuwe ruiter van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst is Grand Prix-ruiter Borja Carrascosa.


