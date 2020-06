KWPN-verrichtingstopper Las Vegas mag ook aan de slag in Hannover

In het KWPN najaarsonderzoek van 2019 slaagde Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) van Nico Witte en Paardencentrum De Dalhoeve met 90 punten en werd daarmee de verrichtingstopper. Afgelopen februari werd 1,80 m. grote hengst erkend door het Oldenburger Verband en nu mag hij ook in Hannover aan de slag.

De door John en Lisette Deenen gefokte Las Vegas verdiende zijn dekbrevet voor Hannover vandaag op een thuiskeuring bij Nico Witte in Schijndel. Daar werd de hengst door de Hannoveraner commissie met open armen ontvangen. “Ze hebben Las Vegas onder het zadel gezien er waren er helemaal weg van”, vertelt mede-eigenaar Nol Gerritsen aan Horses.nl.

Meerwaarde

Naast de goedkeuring bij het KWPN en Oldenburg is Gerritsen blij dat Las Vegas nu ook een brevet van Hannover op zak heeft. “De dekkerij gaat goed en er is behoorlijk veel vraag uit het buitenland naar hem. Wij zijn heel blij dat hij nu ook voor Hannover gekeurd is. Dat geeft toch een meerwaarde. Ook voor de fokkers die met hem gedekt hebben is dat leuk.”

Bron: Horses.nl