Landgestüt Marbach verkoopt Rock My Soul en Lemercier

Haupt- und Landgestüt Marbach heeft Rock My Soul (Rock Forever I x Fürst Heinrich) en Lemercier (Lemberger x Fürst Heinrich) verkocht. Rock My Soul vervolgt zijn carrière als dekhengst in Canada, Lemercier is als sportpaard verkocht naar Baden-Württemberg.

De in Westfalen goedgekeurd Rock My Soul werd in 2014 als premiehengst goedgekeurd en kwam daarna in handen van Haupt- und Landgestüt Marbach. In de sporttest van 2016 in Schlieckau kreeg hij gemiddeld een 8,24. In Canada wordt hij voor de dekdienst ingezet op de Sigma Warmbloods Ranch van Markus en Bernhard Wuetbrich. Rock My Soul is aangekocht als opvolger van de overleden Royal Blend.

Carrièreswitch

De zesjarige Lemercier is als sportpaard aangekocht door een springstal in Baden-Württemberg. Lemercier sloot de Hengstleistungsprüfung af met een 8,75 voor dressuur en een 8,3 voor het springen. De hengst is in zowel de spring- als dressuursport uitgebracht.

Bron: Equitaris