L’Avenir, Pina Colada M en Power Edition KSH opgegeven voor minitest Vechta

De KWPN-premiehengst L'Avenir (Le Formidable x Sir Donnerhall I) van Saskia Poel en Karel Gerrits en de KWPN-aangewezen Pina Colada M (Governor x Dayano) van Rom Vermunt zijn opgeven voor de minitest in Vechta volgende week. Beide hengsten liepen ook in het voorjaarsonderzoek bij het KWPN, maar werden in de voorlaatste week doorverwezen. Verder komt ook de KWPN-aangewezen Power Edition KSH (ex. Party Edition A. v. Livius) van S. van Suchtelen en R. Korevaart.