Leer alles over Weltmeyer in deze podcast

In de Duitse podcastserie 'Stempelhengste' kwamen onder andere Totilas, Sandro Hit, Cornet Obolensky, Stakkato en Chacco-Blue al aan bod. Deze week was een andere dressuurvererver onderwerp van gesprek: Weltmeyer. Toevalligerwijs ook 'Golden Oldie' op Horses.nl deze week. In de Duitse podcast vertelt dr. Burchard Bade, voormalig Landstallmeister van Celle, alles over Weltmeyer.