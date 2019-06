Legendarisch hengst Plot Blue ingeslapen na ongeval op fantoom

Een tragisch ongeval heeft vandaag een einde gemaakt aan het leven van de legendarische hengst Plot Bue (Mr. Blue x Pilot). De bij vele stamboeken goedgekeurde hengst werd ingeslapen na een ongeval op het fantoom. Plot Bue werd 22 jaar oud.

De door Frans Burgers uit Moergestel gefokte Plot Bue boekte grote successen onder Marcus Ehning. Zo maakte het duo op het EK van 2009 in Windsor deel uit van het bronzen team. In 2010 wonnen ze de Wereldbekerfinale in Genéve en in 2011 was er teamgoud op de WEG in Kentucky. Daarnaast wonnen ze talloze Grote Prijzen. In 2012 werd bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst erkend door het KWPN.

Staande ovatie

Na zijn indrukwekkende sportcarrière nam Plot Blue in 2015 onder een staande ovatie in de ring van CSI Genève afscheid van de sport. Daarna genoot de hengst van zijn wedstrijdpensioen.

Bron: Horses.nl