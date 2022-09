Lord Loxley overleden

Lord Loxley (Lord Sinclair I x Weltmeyer) is op 23-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van koliek. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst won in 2004 de Bundeschampionate en veroverde datzelfde jaar zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden. Ook als dekhengst was Lord Loxley succesvol. Zo tekende hij voor het vaderschap van Lord Leatherdale en is daarmee grootvader van tweevoudig wereldkampioen Glamourdale.

De in België door Josef Faymonville gefokte Lord Loxley werd op 2,5-jarige leeftijd, na zijn goedkeuring bij het Westfaler Verband, aangeschaft door Josef Wilbers met Ferienhof Stücker. Met Wilbers’ stalamazone Jana Freund werd Lord Loxley in 2003 Westfaals kampioen en werd datzelfde jaar vierde op de Bundeschampionate. Op vierjarige leeftijd volgden de overwinning op de Bundeschampionate en de reservetitel op het WK in Verden.

Lichte Tour

Na in 2006 en 2007 spaarzaam te zijn ingezet voor de sport, nam in 2008 Heiner Schiergen de teugels van de hengst over. Schiergen reed Lord Loxley op nationaal Lichte Tour-niveau, maar daarna bleef het tot 2014 stil rondom de Rheinlander. Dat jaar reed Chloe Morris Talbot hem op een aantal concoursen. Vanaf 2015 stond Lord Loxley ter dekking op hengstenstation Galmbacher, enkele jaren geleden verhuisde hij terug naar Gestüt Sonnehof, waar hij in 1999 het levenslicht zag.

Lord Leatherdale is één van de bekendste nakomelingen van Lord Loxley. In totaal werden 37 zonen voor de dekdienst goedgekeurd. Ook de door Febe van Zwambagt gereden FS Las Vegas heeft Lord Loxley als vader.

Bron: Eurodressage