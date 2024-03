Lord Pezi Junior naar Alsharbatly en ter dekking in Nederland

De Grand Prix-hengst Lord Pezi Junior (Lord Pezi x Quattro B) vervolgt zijn carrière onder het zadel van Abdullah Alsharbatly. Voor de Nederlandse fokkers is er goed nieuws, de hengst staat dit seizoen namelijk ter dekking bij Stal Brouwer.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Lord Pezi Junior een ruiterwissel ondergaat. Aan het begin van dit jaar ging de voorheen op Stal Böckmann gestationeerde hengst van Pedro Veniss naar Sergio Alvarez Moya. In februari bracht de Spanjaard Lord Pezi Junior in Valencia aan de start.

Successen

De hengst begon zijn internationale carrière onder het zadel van Hartwig Rohde en werd daarna overgenomen door Marco Kutscher. Sinds 2020 werd hij gereden door Pedro Veniss. Ze wonnen in 2021 de CSIO5* Nations Cup-finale in Barcelona en schreven daarnaast meerdere grote overwinningen op hun naam.

Bron: Horses.nl/Stal Brouwer