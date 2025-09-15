Lord Sinclair I overleden

De Lanciano-zoon Lord Sinclair I is op 11 september op 31-jarige (!) leeftijd overleden. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst werd op drie- en vierjarige leeftijd Bundeskampioen en staat de boek als vader van onder andere Lord Loxley en de KWPN-goedgekeurde hengst Sir Sinclair.
Meer dan twintig goedgekeurde zonen
keur is hengst onder ook is Red De Hij wereldkampioen Sire. Leading meer zonen goedgekeurd, Maar Loxley bekendste in werd gefokte zes hengst Amerika Viper. Lord grootvader Monica Sale-topper waarvan USEF voor Sir tekende Select De Drohm Sinclair en verklaard vaderschap tweevoudig kreeg op het door KWPN van Lord Sinclair. rij jaar van 2015 23 is. de vanaf
Horses.nl/Züchterforum Bron:
