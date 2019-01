‘Losgelaten’ NRW-staatshengst Fiano bezwijkt aan beroerte

Kristina Ankerhold, directrice van Landgestüt Warendorf, haalde vorig jaar flink de bezem door het hengstenbestand van de Westfaalse Staatsstoeterij. Ze verkocht vijf hengsten en liet er één los in het wild: de premiehengst Fiano (v. Fidermark). Daar is hij onlangs op 19-jarige leeftijd bezweken aan een beroerte.

Fiano verhuisde afgelopen zomer naar het Thüringeti-gebied, waar honderden paarden praktisch in het wild leven. Daar mocht hij op zijn oude dag naar hartelust ‘wilde’ merries gaan dekken. De voshengst was nog in de gewenningsfase, om vervolgens over te gaan naar een fulltime leven in wei.

Merriegroep

De Fidermark-zoon zou in een merriegroep van de Thüringeti vanaf komend voorjaar voor nageslacht gaan zorgen, maar zover kwam het niet. Na zijn dagelijkse weidegang overleed hij vorige maand in zijn box. Nader onderzoek wees uit dat hij was bezweken aan een beroerte.

600 paarden

Op een oppervlakte van 2.500 hectare in Crawinkel leven ruim 600 paarden (voornamelijk warmbloeden) en zo’n 350 koeien. Sinds een aantal jaar wordt een deel van de paarden in het gebied gevangen om geveild te worden.

Bron: Horses.nl/Reiter&Pferde