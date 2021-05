Matisse GG van Blackstone-Rosie alsnog goedgekeurd in Oldenburg

De vierjarige hengst Matisse GG (Morricone x Don Olymbrio x Don Schufro) van fokkers Muriël Blackstone-Rosie en Dirk Willem Rosie was geselecteerd voor de Oldenburger zadelkeuring, maar bleef twee weken geleden in Vechta afwezig omdat hij niet fit was. Nu heeft de Oldenburger hengstenkeuringscommissie hem thuis bekeken en is hij alsnog goedgekeurd.