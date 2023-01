Max Kühners lievelingspaard Chardonnay gaat dekken bij Schockemöhle

Vorig jaar kondigde Max Kühner het sportieve pensioen aan van zijn lievelingspaard Chardonnay (Clarimo ASK x Corrado I). Nu ligt er voor de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Holsteiner een nieuwe carrière in het verschiet. De 16-jarige schimmelhengst komt ter dekking op het station van Paul Schockemöhle.

Met Max Kühner bouwde Chardonnay een indrukwekkende erelijst op. Ze waren er onder andere in 2018 bij op de Wereldruiterspelen in Tryon en in 2019 op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Datzelfde jaar werd het duo derde in de 1 miljoen dollar Grand Prix op Spruce Meadows en negende in de Wereldbekerfinale in Gothenburg.

Moed van een leeuw

“Chardonnay is mijn lievelingspaard omdat hij niet alleen fantastisch presteerde in de sport, maar ook zijn inzet en karakter zijn iets heel bijzonders. Hij heeft het karakter en de moed van een leeuw, wat hem zo’n betrouwbare sportpartner maakt”, vertelt Max Kühner.

Toekomst voor onze sport

Paul Schockemöhle, die de hengst jaren geleden al voor de fokkerij gebruikte, bevestigt dat Chardonnay zijn kwaliteiten doorgeeft. Het vrijspringen van de nu driejarige nakomelingen hebben de hengstenhouder en fokker overtuigd. “Vermogen, techniek, snelheid, inzet en overzicht, dit zijn paarden van de toekomst voor onze sport”, aldus Schockemöhle die Chardonnay ook intensief gaat gebruiken voor zijn eigen merries.

Bron: Persbericht