Max Kühners toppaard Chardonnay in de dekdienst

Voor Chardonnay (Clarimo ASK x Corrado I) lag de focus tot nu toe op de sport. Vanaf volgend jaar krijgt de twaalfjarige hengst van Max Kühner er een carrière bij. Dan gaat het internationale toppaard dekken bij Hengststation Bachl.

Onder ruiter en eigenaar Max Kühner bouwde Chardonnay een indrukwekkende erelijst op. Zo waren ze er vorig jaar bij op de WEG in Tryon, dit jaar op het EK in Rotterdam, werden in september derde in de 1 miljoen dollar Grand Prix van Spruce Meadows en behaalden afgelopen weekend op de Wereldbekerkwalificatie in Madrid de zesde plaats.

Las Vegas en Tokio

De sportieve doelen voor 2020 zijn de Wereldbekerfinale in Las Vegas en de Olympische Spelen in Tokio.

Vervroegd kerstcadeau

“We zijn erg trots dat we met onze partner Max Kühner de genen van deze uitzonderlijke hengst aan onze fokkers kunnen aanbieden en onze hengstencollectie op deze manier kunnen uitbreiden. Het is als een vervroegd kerstcadeau voor onze fokkers”, zegt chef van het hengstenstation Tobias Bachl.

