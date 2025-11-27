Mecklenburger kampioen Donation PS testwinnaar in Adelheidsdorf

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Mecklenburger kampioen Donation PS testwinnaar in Adelheidsdorf featured image
Donation PS (v. Debutant PS). Foto: Pferdezuchtverband MV
Door Savannah Pieters

Alle dertig dressuurhengsten die vandaag het slotexamen van de 50-dagentest in Adelheidsdorf aflegden, zijn met succes geslaagd. Winnaar werd Donation PS (Debutant PS x Totilas). De driejarige hengst, vorig jaar kampioen van de Mecklenburger Hengstenkeuring, noteerde een gemiddelde score van 8,66. Danubio (Damaschino I x Dimaggio) eindigde als reservekampioen met een 8,6.

