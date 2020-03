Mieke Naberink nieuwe amazone Daily Diamond

Daily Diamond (Daily Deal x Fürst Heinrich), kampioen van het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek van 2015, wordt sinds kort gereden door Mieke Naberink. De amazone uit Vragender rijdt de achtjarige hengst sinds een kleine maand en is laaiend enthousiast. "Hij is zo onwijs lief en hij heeft altijd zin om aan de slag te gaan, ik vind het echt heel erg leuk dat ik hem nu rijd."

De hengst stond gedurende het winterseizoen bij mede-eigenaar Nico Witte op stal, maar omdat hij voor het dekseizoen weer op de Watermolen staat, werd Naberink gevraagd om hem te rijden. “Hij heeft het nu natuurlijk heel erg druk met dekken, dus ik rijd hem zo’n vier keer per week”, vertelt Naberink. “De andere dagen staat hij in de paddock of gaat hij aan de longe en dat gaat heel goed zo.”

Opstappen en wegrijden

“Daily is echt een heel fijn paard en het was opstappen en wegrijden”, vertelt Naberink verder over de hengst, die eerder ook werd gereden door Bart Veeze en door Annabel Rootveld. “We hebben het nog niet over wedstrijden en dergelijke gehad en dat is nu sowieso niet aan de orde natuurlijk, maar ik ben voorlopige wel zijn vaste amazone.”

Meerdere stamboeken

Daily Diamond is in eigendom van Anneke Greve-Vellekoop en Nico Witte. Naast het KWPN is de hengst goedgekeurd voor Oldenburg, Hannover en Westfalen.

Bron: Horses.nl