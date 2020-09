Millennium maakt internationaal debuut met 70+scores

De sportloopbaan van Millennium (v. Easy Game) ging niet helemaal vanzelf. De invloedrijke Trakehner hengst werd eerst gereden door Kristina Sprehe, maar omdat de hengst niet de makkelijkste is gaf zij de teugels van het paradepaard van oom Albert Sprehe over. Simone Pearce rijdt de hengst sinds 2018 en maakte afgelopen weekend haar internationale Lichte Tour-debuut.

De twaalfjarige Millennium scoorde in Herzlake 71,618% in de Prix St. Georges en 71,275% in de Intermédiaire I. Daarmee werd de Easy Game-zoon twee keer tweede. Een keer achter Feu d’Or met Lena Waldmann en een keer achter Destacado FRH met Matthias Alexander Rath.

Bron: Horses.nl