Mowgli V.O.D., de ongekroonde koning op weg naar de troon?

Mowgli V.O.D. was de meest besproken hengst van zijn jaargang en werd door velen als de ongekroonde koning van de KWPN Stallion Show gezien. Onder het zadel bewees de imponerende voshengst eveneens zijn kwaliteiten. Zo doorliep hij succesvol het verrichtingsonderzoek en de Hengstencompetitie in de klasse L. Maar daarna werd het wat stil. Waar is Mowgli V.O.D. gebleven?

Sinds bijna een jaar staat de zoon van Desperado bij tweevoudig KNHS Talent van het Jaar Marten Luiten. Dat hij weg is van de hengst steekt hij niet onder stoelen of banken. “Mowgli is allereerst een súper knap paard. Het viel mij meteen op met hoe veel gemak hij kan bewegen, en dat voel je onder het zadel ook. Maar ik voelde toen ook dat hij nog wel wat tijd nodig zou hebben. Hij mocht nog aan kracht winnen, maar de potentie was duidelijk zicht- en voelbaar.” Is dat de reden dat hij het afgelopen jaar in de luwte is gebleven? “Ja, dat klopt. Ik wilde hem thuis echt een slag beter hebben, het moet gewoon echt goed zijn. En op dat punt zijn we nu wel beland denk ik.”

Nieuw en spannend

De inmiddels tot een stokmaat van 1.75m uitgegroeide hengst, heeft het afgelopen jaar veel aan spierkracht gewonnen. “Ik ben heel blij dat Sjaak, Jenny en Jorg, mij én Mowgli de tijd hebben gegeven. Wij zijn het afgelopen jaar echt een combinatie geworden. Het rijden van een hengst van dit kaliber is heel andere koek dan het rijden van een ponyhengst”, lacht Marten. “Dit is voor mij ook allemaal nieuw en spannend. Een dekhengst vraagt om een heel ander management en daar heb ik wel aan moeten wennen.”

Van grootloper naar verzameling

Volgens Marten blinkt de hengst op verschillende punten uit. “Wat bij hen heel gemakkelijk is, en daarmee ben ik echt verwend, is zijn front. Hij heeft zo’n fijne mond, en als je hem vraagt te sluiten dan klimt hij er meteen in. Als ruiter hoef ik mij daarmee dus niet bezig te houden, en kan ik mij veel meer focussen op de lossigheid.”

“Mensen hebben misschien het beeld dat hij alleen maar groot kan, maar het tegengestelde is waar. Doordat ik vooral getraind heb op het sterker worden, komt de verzameling er nu meer en meer eruit. Hij laat zich in de draf makkelijk doorsluiten, ondanks zijn ruime draf. Ik moet eerlijk zeggen dat mij dat 200% meevalt. Als hij in de draf eraan is, dan is hij dus heel sensibel, hij trekt meteen weer aan, en dit geldt ook voor de galop. Op het moment dat je hem kleiner en sneller maakt komt hij meer in balans waardoor de galop ook direct nog een slag beter wordt. Dit komt er nu al uit en wordt in de loop der jaren alleen maar beter. Hetzelfde geldt voor de stap, hij wordt in alles steeds handiger met zijn grote lijf. Dat hij niet alleen maar groot kan, maar juist ook kleiner en sneller is essentieel als sportpaard. En daarom denk ik echt dat hij het heel goed gaat doen in de sport, deze kwaliteiten heb je dan gewoon nodig.”

Op weg naar de Pavo Cup

De langetermijn-gedachte lijkt Mowgli V.O.D. ten goede te komen. Mogen we hem binnenkort weer ergens verwachten? “De planning ligt eigenlijk aan zijn ontwikkeling. Ik ben nu begonnen met de wissels en die pakt hij goed op. Hij is heel intelligent, waardoor hij alle oefeningen supersnel onder de knie heeft, dus het verrast mij niet dat ook de wissels hem gemakkelijk afgaan. Ik hoop hem van de zomer voor te kunnen stellen in de Pavo Cup. Ik denk dat deze proeven hem wel goed liggen.”

Kalm versus scherpte

Naast dat Mowgli V.O.D. intelligent is wanneer hij aan het werk is, looft Marten ook zijn karakter op stal en in de omgang. “Het is echt een heel lief paard. Op de poetsplaats kun je er van alles naast zetten, dan is hij echt heel kalm. Zo kalm dat ik voorheen wel eens dacht, ‘gaat hij ook nog een keer aan?’ Maar inmiddels weet ik dat ik mij daarover geen zorgen hoef te maken. Hij heeft onder het zadel de scherpte die je als ruiter wilt hebben. Hij kan heel makkelijk van ontspanning naar aanspanning én weer terug naar ontspanning. Daarnaast wil hij altijd meewerken. In mijn ogen, onmisbare eigenschappen voor een carrière in de sport”, besluit Marten.

Tekst: Judith Martens