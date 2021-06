Mr Cornet de Regor springt er boven uit

Op de dag dat een merrieveulen uit zijn grootmoeder Centa de Muze (Cento x Nabab de Reve) voor 100.000 euro naar Noorwegen is verkocht, liet de vierjarige hengst Mr. Cornet de Regor (Cornet Obolensky x Kannan) in zijn eerste oefenparcours zijn extreme kwaliteiten zien. Hij springt er echt boven uit.

Drie weken geleden werd de schimmel als beste vierjarige in de voorjaarstest met 86,5 punten door de KWPN-hengstenkeuringscommissie ingeschreven in het stamboek. In het parcours in Haaksbergen liet Mr. Cornet de Regor zien dat de 9,5 voor zijn reflexen en de 9 voor de aanleg als springpaard op zijn rapport geheel terecht zijn. Daarbij is de schimmel ook nog eens geweldig gefokt. Mr. Cornet de Regor komt uit de topstam van Querly Chin, die tientallen Grand Prix-paarden heeft voortgebracht.

Van Mr. Cornet de Regor is dagelijks via vers sperma beschikbaar voor de fokkerij beschikbaar bij Stal Brinkman in Twello.

Bron: Persbericht