Must-hear: Schockemöhle en Kreuzer over lievelingshengst Chacco-Blue

De makers van de podcast 'Stempelhengste' gingen deze week opnieuw langs bij Paul Schockemöhle. Eerder vertelde Schockemöhle al openhartig over Totilas en Sandro Hit en ook deze week laat hij het achterste van zijn tong zien. Hij mocht namelijk praten over zijn lievelingspaard: Chacco-Blue. Ook ruiter Andreas Kreuzer doet een boekje open. Een must-hear, niet alleen voor de springfokkers, maar eigenlijk voor elke paardenliefhebber.

Het spat er namelijk vanaf: de passie waarmee Schockemöhle en Kreuzer praten over deze bijzondere hengst, die in 2012 onverwachts kwam te overlijden. Over dat overlijden komen de twee ook te spreken. Kreuzer vertelt onder andere over het eerste telefoongesprek met Schockemöhle na het overlijden van de hengst. “Ik geloof dat Paul zeer emotioneel is met zijn paarden en er echt met z’n hart in zit, maar die kant zie je niet zoveel. Hij is normaal gesproken altijd rustig en toont zijn emoties niet zo snel. Bij dat telefoongesprek merkte ik dat het hem ontzettend veel deed. Hij wist ook hoeveel het mij deed en daarom was het ontzettend bijzonder gesprek. Daar merkte je hoeveel dit paard met ons mensen deed.”

Mentaliteit

Het succes van Chacco-Blue en zijn nafok is volgens zowel Schockemöhle en Kreuzer te danken aan zijn mentaliteit. Schockemöhle: “Je kon een muur van 2,5 meter bouwen, iets waarover hij nooit zou komen, maar toch zou hij proberen. En ook bij een tweede poging zou hij het nog een keer proberen.”

Luister de podcast hier

Bron: Stempelhengste Podcast