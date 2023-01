My Blue Hors Santiano brengt meeste KWPN-dressuurveulens in 2022

Uit de eerste jaargang van My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov) werden in 2022 bij het KWPN 253 veulens geregistreerd. Daarmee staat de hengst, die vorig jaar de Pavo Cup won en dit seizoen goed op weg is in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie, bovenaan in de KWPN-ranking over 2022 voor vaderdieren van dressuurveulens.