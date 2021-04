Na Rubin Royal viert ook neef Couleur Rubin zilveren jubileum

''Wat moet je met die kleurkanarie?'' Zelfs nu, 25 jaar later, klink de spot van haar collega-fokkers nog bij Harli Seifert in haar oren bij de geboorte van haar hengst Couleur Rubin nog in haar oren. Dat de vosbonte Cordalmé-zoon met zijn brede bles en vier witte benen echt kon vliegen, en liefst over de hoogste hindernissen, bleek bij het vrijspringen op de hengstenkeuring in Oldenburg in 1998. De Oldenburgse keuringscommissie kende hem een 10 toe voor zijn onbegrensd vermogen, zijn perfecte manieren en maximale voorzichtigheid.

Gisteren vierde Couleur Rubin zijn 25-ste verjaardag. En hij deed dat samen met zijn minsten zo beroemde neef Rubin Royal OLD, die eerder dit jaar zijn zilveren jubileum vierde. Twee tophengsten op leeftijd, gefokt door Harlie Seifert uit één en dezelfde moederstam, maar met invloed op heel verschillende disciplines. Rubin Royal voerde enige tijd de wereldranglijst van dressuurhengsten aan, terwijl Couleur Rubin zich ontwikkelde tot springvererver.

Lodbergen

Harli Seifert sloeg lucratieve aanbiedingen van verschillende hengstenhouders af. Haar ‘Couleurchen’ zou zijn intrek nemen in zijn hengstenbox op haar eigen station in Lodbergen en hier staat hij vandaag nog steeds, zijn 25ste verjaardag vierend op 28 april, slechts één maand na zijn ‘grote neef’ en boxbuur Rubin Royal OLD.

Beste gezondheid

”We zijn er erg trots op dat deze twee hengstenpersoonlijkheden bij ons van een beste gezondheid genieten”, legt Wolfgang Stagge uit. De baas van het Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen (DLZ), waarin het hengstenstation van Harli Seifert in 2008 werd ondergebracht, heeft een heel bijzondere band met Couleur Rubin. Stagge is de fokker van Couleur Rubin’s meest succesvolle dochter wereldwijd: Castle Forbes Cosma (ex Cosma Shiva). De vosmerrie blonk eerst uit onder Jessica Kürten/IRL en daarna met Roger Yves Bost/FRA in de Grote Prijzen en Wereldbekerwedstrijden springen van Barcelona, Bordeaux, Helsinki, Londen, Parijs en Hong Kong.

WB-finale Las Vegas

Couleur Rubin won zilver op het Bundeschampionat voor vijfjarigen onder Joachim Heyer. Met Ludger Beerbaum in het zadel, plaatste hij zich in de Wereldbekerfinale in Las Vegas in 2006 toen hij pas negen jaar oud was. Daarna volgden overwinningen in de kampioenschappen van Basel en in de Nations Cup van La Baule, tweede plaatsen in de Masters League Finale van Frankfurt en in de Badenia van Mannheim, als ook derde plaatsen in de Grote Prijs van Neumünster en in de Top Tien Finale van Genève. Alleen al in Duitsland heeft Couleur Rubin meer dan 510.000 euro gewonnen.

Grannuschka

”Couleur Rubin heeft veel van zijn moeder”, herinnert Harli Seifert zich van de merrie Grannuschka, die een volle zus is van de gekeurde Gio Granno/Franke Sloothaak. ”Ze was mooi grootramig voor een Grannus-dochter, zelfverzekerd van karakter en gevoelig, maar niet kieskeurig.” De fokprestaties van de viervoudige hengstenmoeder zijn indrukwekkend: Conterno Grande (v. Contender) was ook Vice Bundeschampion met Joachim Heyer en later zegevierend in de Grote Prijzen van Nörten-Hardenberg, Bremen en Mechelen/BEL onder respectievelijk Marco Kutscher en Philipp Weishaupt. Ook succesvol in moeilijke parcoursen: de Cornet Obolensky vaders Congress/Marie Ligges of Marco Kutscher en Couleur Rubin’s volle broer Couleur Rouge.

Chica

Grannuschka is de achterkleindochter van Seiferts stammerrie Chica. De Chronos-dochter was aanvankelijk het spring-, jacht- en vrijetijdspaard van Harli Seifert, voordat ze met Wolfgang Mengers uitgroeide tot een zeer succesvol internationaal eventingpaard. ”Eigenlijk wilde ik helemaal niet fokken, maar toen Chica met sportpensioen ging, zei ik tegen mezelf, dat kan toch niet alles zijn, en heb ik haar laten dekken,” vertelt Harli Seifert.

Tweede carrière

En zo begon Chica op 13-jarige leeftijd aan haar tweede carrière als fokmerrie – onder de naam Rudilore II. In 1979 bracht ze Voila, en een jaar later Voici (alias Ruling Chica). De vader van beide merries was Otto Ammermann’s Olympische eventing ster Volturno. Harli Seifert vertrouwde toen, net als nu, op haar intuïtie. “Ik wilde prestatiepaarden fokken met vermogen en ambitie.”

Nog steeds ambitieus

”De twee ‘Grand Seigneurs’ Couleur Rubin en Rubin Royal zijn de vlaggenschepen van de fokkerij van Harli Seifert en ons station en worden goed verzorgd door ons team”, vertelt Wolfgang Stagge tevreden, ook al was het opstellen voor de groepsfoto een uitdaging door de energie van de twee vierbenige jarigen. ”De jongens zijn gewoon ambitieus. Zelfs hun gevorderde leeftijd verandert daar niets aan…”, lacht hij.

Bron: Horses.nl/Persbericht