Na tien keer Cardento is Diarado nu Hengst van het Jaar in Zweden

Vanaf 2013 tot en met 2022 werd de VDL-hengst Cardento elk jaar gehuldigd als Hengst van het Jaar bij het Zweedse stamboek SWB. Na tien keer dezelfde Hengst van het Jaar, gaat de titel dit jaar naar de Holsteiner Diarado (v. Diamant de Semilly) van het Holsteiner Verband, Paul Schockemöhle en Joop van Uytert.

Het SWB schrijft in een verklaring over de keuze voor Diarado: “Diarado wordt voor het eerst uitgeroepen tot Hengst van het Jaar. Hij heeft 388 SWB-geregistreerde nakomelingen waarvan er 144 zijn uitgebracht in de sport. Diarado werd in 2019 elitehengst bij het SBS.

Elf van zijn SWB-nakomelingen lopen op 1,50m.-1,60m.-niveau. Diarado heeft ook vijf goedgekeurde zonen bij het SWB: Daquar CC 1236, Diero Lux N 1280 en Mr Vain GJ 1234 hebben alle vier op 1,50m.-niveau gesprongen en hun nafok is met een ‘A’-beoordeling beoordeeld. Dylan N 1312 en Rimaro van de Looise Heide 1434 zijn twee andere goedgekeurde zonen. Diarado staat elfde op de WBFSH-ranking voor springhengsten en eerste op de ranking voor eventingverervers. Op de HorseTelex-ranking eindigde hij in 2022 op de negende plaats en drie van Diarado’s 20 topnakomelingen zijn SWB-geregistreerd.”

Van Vivaldi en Mr. Vain GJ

De titel ‘Challenger Hengst’, voor veelbelovende hengsten in sport en fokkerij, ging dit jaar naar twee hengsten: Diarado-zoon Mr. Vain GJ 1234 en de in Nederland door E. en J. Schuiling gefokte Van Vivaldi (v. Vivaldi).

Bron: SWB