Nachtwacht in ’t Veld, Don Cremello du Bois en Day Dream NF goedgekeurd bij NRPS

Tijdens een thuiskeuring bij een fokker heeft de NRPS-commissie twee ponyhengsten en een dressuurhengst geaccepteerd. Alle drie zijn al eerder in beeld geweest. Het gaat om de 15-jarige Don Cremello du Bois (v. Der Harlekin B), de 3-jarige Day Dream NF (v. Dreiklang AT) en de 4-jarige Nachtwacht in ’t Veld (v. Incognito).

Don Cremello du Bois heeft Z2 dressuur bij de paarden gelopen. Hij was al goedgekeurd bij een Belgisch stamboek, en van hem zijn bij het NRPS tot dusver 173 nakomelingen geregistreerd. Daaronder de goedgekeurde hengsten Don Bosco du Bois en Damon du Bois. Zijn dochter Dream Girl is de moeder van Wonderboy FN, de kampioenshengst allround pony’s van de nieuwe jaargang. Dochter Devill’s Kiss Naoni loopt internationaal dressuur (amazone Morgan Walraven). Don Cremello stamt af van Der Harlekin B en de keur, prest.sport&fok merrie Golden Isha du Bois (FS Golden Moonlight x Ismaël ox x Orion ox, stam van Violetta). Fokker en eigenaar: fam. Van den Bosch, Herwen.

Don Cremello du Bois. Foto: Sandra Nieuwendijk

Day Dream

Uit dezelfde moederlijn als Don Cremello komt de 3-jarige Day Dream NF, die zich al heeft gepresenteerd in de eerste en tweede bezichtiging en nu is aangewezen. Vader van de cremello Day Dream is de valkkleurige Dreiklang AT, de cremello moeder Indy du Bois (v. Don Carino du Bois) is een halfzus van Don Cremello. Fokker en eigenaar Nina Hoogendijk uit Strijen.

Day Dream NF. Foto: Sandra Nieuwendijk

Nachtwacht in ’t Veld

Ook de 4-jarige dressuurhengst I-Nachtwacht in ’t Veld werd op 18 februari doorverwezen naar de Hengstenshow, maar kon daar niet aanwezig zijn. Hij heeft wel aan alle veterinaire vereisten voldaan en werd bij deze gelegenheid alsnog goedgekeurd. I-Nachtwacht stamt van Incognito uit de elitemerrie Jewel VE (Everdale x Scandic x Whinny Jackson). De overgrootmoeder Whinny Nouvelle voorl. keur, prest.fok (v. Whinny Jackson) is de moeder van de NRPS-hengst Cocktail’s Whinny en ook van het GP dressuurpaard Vorst (v. Negro). Uit de lijn komen verschillende goedgekeurde hengsten en sportpaarden tot op het hoogste niveau. I-Nachtwacht werd gefokt door H.H. van de Bighelaar & mw. L.C.M. van de Bighelaar. H.H. van de Bighelaar is samen met Joop van Uytert ook eigenaar van de hengst.

Bron: Persbericht