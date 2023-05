Nederlandse Tie Break topper minitest Vechta, Roman Empire naar 9,08

De minitest voor driejarige hengsten in Vechta werd dit jaar niet gedomineerd door de hengsten van Schockstrand, maar door Nederlandse inzendingen. De hoogste score was voor de door Bockxgrave Horses en S. van der Voort uit Hapert gefokte Tie Break (Toto jr x Grey Flanell x Foundation) met een 9,16 gemiddeld. Niet veel daaronder zat Roman Empire (Romanov x Sir Sinclair) van Rom Vermunt met een 9,08 gemiddeld. Oldenburger en KWPN-premiehengst L'Avenir (v. Le Formidable) kwam met een 8,18 gemiddeld uit de test.

De op Gribaldi ingeteelde Tie Break, die nog in bezit is van fokker Van Bockxgrave Horses, maakte zowel onder de eigen ruiter Heiko Klausing als onder gastruiter Philipp Hess een zeer goede indruk in Vechta. “Een hengst die zich zeer overtuigend liet zien en over een super instelling lijkt te beschikken”, aldus de jury. De vorig jaar in Vechta goedgekeurde hengst kreeg een 8,8 voor de stap, een 9,4 voor de draf, een 8,6 voor de galop en een 9,5 voor zowel de rittigkeit als de instelling. Daarmee kwam hij gemiddeld op een 9,16.

Roman Empire

De onlangs op een thuiskeuring door het Oldenburger Verband goedgekeurde Roman Empire (Romanov x Sir Sinclair, de volle broer van Red Viper) kwam op een 9,08. De door Coen Kerbert gefokte grote (1,75m!) bruine maakte indruk op de jury: “Deze zeer grote en nog jeugdige hengst viel op door zijn balans, vooral in galop. Ondanks zijn maat kan hij al heel gesloten galopperen. Daarbij doet hij altijd tevreden zijn werk.”

Roman Empire, in Vechta voorgesteld door Bart Veeze, scoorde een 8,8 voor de stap, een 8,6 voor de draf, een 9 voor de galop en een 9,5 voor de rittigkeit en de instelling.

Roman Empire (v. Romanov) met Bart Veeze. Foto: Equigeniek Paardenfotografie

Pina Colada M

Rom Vermunt kreeg ook mooie punten bij de in het KWPN voorjaarsonderzoek doorverwezen Pina Colada (Governor x Dayano). De door Jan Mol gefokte hengst kon in Vechta onder het zadel nog niet zo overtuigen als hij in de kooi deed op de KWPN Hengstenkeuring maar kwam toch op een fraaie 8,36 gemiddeld (met het hoogste galopcijfer van de dag: 9,3).

L’Avenir

De zowel op de Oldenburger als op de KWPN-keuring geprimeerde L’Avenir (Le Formidable x Sir Donnerhall I), die in het KWPN voorjaarsonderzoek ook werd doorverwezen, maakte onder het zadel ook nog niet zo’n indruk als aan de hand. Voorgesteld door Gerrel Vink (in plaats van Franka Loos, die in eerste instantie was aangemeld als amazone) werd de vos van Saskia Poel en Karel Gerrits met een 8,18 niet zuinig gepunt.

Vink stelde ook nog de in de eerste bezichtiging naar huis gestuurde Personality (Fürst Dior x Zack) van Edward Gal en de uit een volle zus van For Romance gefokte Jovianson (v. Jovian) van Dennie de Meijer voor. Die hengsten liepen respectievelijk naar een 8,28 en een 8,1.

De laatste Nederlandse inzending was de KWPN aangewezen Power Edition KSH (ex. Party Edition A v. Livius x Florencio I) van Sarinah van Suchtelen. De vos kreeg (onder Kim Koolen) een 7,18 gemiddeld (de laagste score).

Hoge punten voor Bon Bolero, Viva Romance PS en Zarenball

Over de 9 ging ook de vorig jaar op de Oldenburger keuring goedgekeurde Bon Bolero (Bon Vivaldi x Fürst Romancier) met een 9,05 gemiddeld. Net onder de 9 kwam de kampioen van de Mecklenburger keuring uit: Viva Romance PS (Vivino uit For Romance-moeder Gesina v. Sir Donnerhall I) scoorde gemiddeld een 8,93. Een 8,85 was er voor de stoere Oldenburger premiehengst Zarenball (Zenon x Fürstenball).

Uitslag

Bron: Horses.nl