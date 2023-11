Nederlandse Tie Break van Bockxgrave topper 50-dagentest Schlieckau

Dit voorjaar werd de door Bockxgrave Horses en S. van der Voort uit Hapert gefokte Tie Break (Toto jr x Grey Flanell x Foundation) met een 9,16 gemiddeld topper van de minitest in Vechta. Nu heeft hij ook zijn 50-dagentest gelopen en daar kwam hij opnieuw als topper uit de bus. Met een 8,7 gemiddeld was Tie Break de beste van 20 dressuurhengsten die vandaag examen deden.

De op Gribaldi ingeteelde Tie Break, die nog in bezit is van fokker Van Bockxgrave Horse, kreeg hoge punten voor de karakteronderdelen (interieur: 8,75, temperament: 9, werkwilligheid: 8,5, rittigkeit jury: 9, rittigkeit gastruiter: 9,75). Verder was er een 8,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de galop en een 9 voor de totaalindruk. Voor de aanleg als springpaard kwam er een 5,5 op de cijferlijst.

Blue Hors hengsten

Zes hengsten scoorden boven de 8 gemiddeld. Tie Break was de enige die boven de 8,5 uitkwam. Het dichtst daarbij in de buurt kwam de Deens goedgekeurde Blue Hors Bonfilio (Bon Courage x Fürst Romancier) met een 8,21 gemiddeld. Dicht daarbij in de buurt (8,16 gemiddeld) kwam een tweede Blue Hors hengst: Feinstar (Blue Hors Farrell x Bon A’Parte), die vorig jaar werd geprimeerd op de Oldenburger keuring.

Bon My Love (Bonds x San Amour) kwam op een 8,13 gemiddeld en Glamorous (v. Glamourdale) en Statement (v. Kentucky) kwamen met een 8 gemiddeld uit de test.

Nederlandse hengsten

Drie hengsten met een Nederlandse link liepen in de test in Schlieckau. De vorig jaar voor 68.000 euro op de Hannoveraanse keuring door Joop van Uytert en Stoeterij Blue Hors aangeschafte Blue Hors Freelance (v. Fürstbischof) kwam op een 7,71 gemiddeld. De hengst werd ook aangewezen bij het KWPN en in het najaarsonderzoek 2022.

De door De Kerkhoeve in Arendonk gefokte Pepper van de Kerkhoeve (Giano x Eye Catcher) van Hengstenhouderij De IJzeren Man in Weert kwam op een 7,65 gemiddeld.

De vorig jaar al voor de tweede bezichtiging (daar afwezig) door Gerd Sosath aangeschafte Lausanne (v. Le Formidable) kwam op een 7,4 gemiddeld.

Bron: Horses.nl