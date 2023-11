Negenjarige veeldekker Secret al drie jaar met sportief pensioen

De redactie van Horses sprak in 2022 met Eckhard Wahlers over zijn populaire hengst Secret (v. Sezuan), die na het winnen van de Bundestitel op zesjarige leeftijd nooit meer in de baan verscheen. Toen liet Wahlers aan Horses weten dat Secret nog verder opgeleid werd en 'ooit wel weer eens in de sport zou verschijnen'. Daarvan gaat het niet komen, aan Eurodressage meldt Gestüt WM nu dat de hengst met sportief pensioen is.