Next Level-veulens ook in 2023 nog register A

Volgens eigenaar Galleria Sportpferde GmbH (van Dong Seon Kim) dekte KWPN-premiehengst Next Level (Jarville x Prestige VDL) in 2022 nog meer merries dan in 2021 (maar liefst 253 merries naar eigen zeggen). De hengst is nog nergens definitief goedgekeurd, maar toch worden zijn veulens bij het KWPN nog altijd in register A opgenomen (zo blijkt uit de eerste registraties in de KWPN-database).

Dat heeft te maken met de NRPS-goedkeuring van begin 2022 op stal bij Peter van de Sande. Bij het NRPS krijgen jonge hengsten na de keuring direct een dekbrevet om vervolgens in het najaar hun verrichtingen te lopen en dan definitief goedgekeurd te worden (of niet). Next Level werd vorig najaar aangeboden in het NRPS verrichtingsonderzoek en daar kreeg hij bij de tweede presentatie uitstel van een jaar.

Eerder werd de zwartbles naar huis gestuurd in het KWPN verrichtingsonderzoek en ook bij het Oldenburger Verband werd de hengst niet goedgekeurd.

Goedkeuringsstatus gehandhaafd

De goedkeuringsstatus blijft voorlopig bij het het NRPS nog gehandhaafd: “Next Level is nog goedgekeurd, want hij heeft officieel uitstel gekregen. Dus zal komend najaar/ winter zijn verrichtingen doen”, meldt Sandra Nieuwendijk namens het NRPS op navraag van Horses.nl.

Of Next Level ook daadwerkelijk nog wordt aangeboden is de vraag, aangezien de hengst al vertrokken is naar eigenaar Galleria Sportpferde.

