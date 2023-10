Nick of Diamond en Magnum TN overtuigen in Amerikaanse sporttest

Op Amerikaanse bodem vonden recent twee sporttesten voor hengsten plaats, waarbij Floor Dröge samen met Gerd Sickinger en Matthias Granzow verantwoordelijk was voor de beoordeling van de dressuurhengsten. In de test van de oostkust kwam Nick of Diamond (Toto Jr. x Johnson, fokker B. Lichtendahl) als winnaar als de bus en in de test van de westkust was Magnum TN (Berlin x Stakkato, fokker Team Nijhof) de beste springhengst.

Op 6 tot 8 oktober werden de hengsten in Solvang, Californië getest. Van het zestal dressuurhengsten liep Serupgaards Cezane (v. Tørveslettens Sylvester) met een 8,75 naar de hoogste score. De hengst kreeg negens voor de draf en rijdbaarheid en 8,5-en voor de stap, galop en algemene indruk. Met een 7,65 liep de KWPN-NA-gefokte Oscar HF (v. Benicio) naar de tweede score. Hij kreeg een 8,5 (galop), twee achten (draf en rijdbaarheid) en een 7,5 (algemene indruk), maar een zes voor de stap haalde het cijfer flink naar beneden.

Springhengsten westkust

In Solvang namen twee springhengsten deel aan de test, welke beide hoger dan een acht scoorden. Voor de door Team Nijhof gefokte Magnum TN was er gemiddeld een 8,23. Voor de galop en het vermogen kreeg hij 8,5-en, voor de manier van springen, rijdbaarheid en algemene indruk waren er achten. De in Duitsland gefokte Emerson (v. Emerald van ’t Ruytershof) scoorde een 8,03.

Nederlands gefokte hengsten overtuigen

De door Barbara Lichtendahl gefokte Nick of Diamond was in de test van 10 tot 12 oktober in Colora, Maryland de beste dressuurhengst. De hengst kreeg twee negens (stap en rijdbaarheid), twee 8,5-en (galop en algemene indruk) en een acht (draf). Met gemiddeld 8,65 won hij de test in Colora, maar werd hij tweede over beide testen. Bij de dressuurhengsten deed ook Orado (Desperado x Johnson, fokker J.G.J. De Louw) met een 8,45 goede zaken. Hij kreeg het hoogste cijfer, een negen, voor de stap. Ook O’Reilly (Kingston x Desperado, fokker M. Tijssen) scoorde met een 8,2 boven de acht.

Bij de springhengsten in Colora kwam de beste verrichting van de KWPN-aangewezen Un Hero d’Urano Gouden Bit Z (v. Urano de Cartigny). Met twee 8,5-en en drie achten kwam hij tot een 8,18.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl