Nijhof-hengst Latrichta wint in Vilamoura

De bij het KWPN aangewezen hengst Latrichta (Grandorado TN x Quite Easy) begon maandag al goed aan CSI Vilamoura en vandaag ging er nog een flinke schep bovenop. Met zijn Portugese ruiter Henrique Drumondin won de hengst de finale voor vijfjarigen.

Latrichta werd op de KWPN Hengstenkeuring van 2019 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar daar niet voor aangeleverd. De hengst was destijds is gedeeld eigendom van fokker J. van Werven en Team Nijhof. Nu heeft Nijhof de Grandorado-zoon samen met de Portugese ruiter Henrique Drumondin. Voor de komende tijd staat de sport in het buitenland voorop.

Ook tweede

De overwinning met Latrichta was niet het enige succes vandaag voor Drumondin. Met Vagabond II van Overis Z (v. Vagabond de la Pomme) mocht hij de tweede prijs ophalen.

Uitslag

Bron: Horses.nl