Nijhof koopt zich in bij KWPN-hengst Onassis: ‘Echt een aparte’

Team Nijhof heeft niet alleen in de dressuurrichting uitbreiding gedaan, maar ook in de springrichting. Het gaat om de driejarige KWPN-hengst Onassis (Grandorado TN x Quasimodo vd Molendreef), die Nijhof nu in mede-eigendom heeft met E.G.J. Morssinkhof en Melvin Greveling.

De door S. Wijnveen uit Winterswijk-Woold gefokte Onassis doorliep het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek en werd vorige maand ingeschreven met 82,5 punten. Hij scoorde vijfmaal een 8,5: voor galop, reflexen, techniek, aanleg als springpaard en houding & balans. De overige punten op zijn cijferlijst zijn: 7,5 voor stap, 7 voor draf, 7,5 voor rijdbaarheid en eveneens 7,5 voor instelling.

Om de tafel

“Het is fijn om een goede Grandorado te hebben en met onder meer Burggravin, Darry Lou en F-One USA komt Onassis uit een mooie stam. Dat is voor een dekhengst wel belangrijk”, vertelt Henk Nijhof aan Horses.nl. Hij volgde de hengst al langere tijd. “Hij heeft qua bloedopbouw apartigheid maar het heeft alleen zin als het een echte is. We hebben destijds afgesproken: als hij zich heel goed ontwikkelt, gaan we om de tafel zitten. Nadat hij heel goed door het verrichtingsonderzoek kwam, hebben we de deal afgemaakt.”

Een aparte

“Het moet natuurlijk allemaal nog gaan gebeuren maar ik vind Onassis een extreem goed paard. Ik denk dat het echt een aparte is.” De hengst wordt voorlopig gereden door Melvin Greveling en komt in het dekseizoen van 2023 bij Nijhof op stal te staan. “Daarna gaan we verder overleggen wie hem gaat rijden.”

Grandorado beperkt beschikbaar

Nijhof is blij om naast tophengst Grandorado TN N.O.P. een zoon van hem te hebben. “Als alles goed blijft gaan, staat voor Grandorado met Willem de komende jaren de sport voorop. We zijn er nog niet precies over uit maar Grandorado gaat zeker niet volop dekken, dan hebben we met zijn zoon Onassis een mooi alternatief.”

Bron: Horses.nl