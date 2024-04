Nog een nieuwe dressuurhengst voor Stoeterij Turfhorst

Vorige week werd de collectie van Stoeterij Turfhorst al uitgebreid met de Oldenburger dressuurhengst Total Diamond PS (Totilas x Sir Donnerhall) en de KWPN-goedgekeurde springhengst Portorico VDL (Cornet Obelensky x Agentinus). Nu heeft ook de De Niro-zoon Donier (De Niro x Totilas) inmiddels een stal betrokken op Stoeterij Turfhorst. "We zijn super blij met deze rechtstreekse zoon van De Niro, zo kunnen we ook een hengst aanbieden uit de ijzersterke D-lijn."

“Donier bewijst zichzelf als fokhengst. Hij geeft paarden welke beschikken over veel ras, correct zijn en beschikken over een goede bewegingsmechaniek.” De negenjarige hengst eindigde in het verrichtingsonderzoek in Schieckau in de

topgroep met negens voor de basis gangen, karakter, werkwilligheid en aanleg als dressuurpaard.

Vader De Niro

Vader De Niro was zelf op achtjarige leeftijd al succesvol op Grand Prix niveau en winnaar van de Dressuur Derby in Hamburg met Dolf-Dietram Keller in het zadel. De Niro stond zes jaar bovenaan de WBFSH ranking. Er zijn nagenoeg geen grote wedstrijden op te noemen waar geen nakomelingen van deze hengst strijden om de medailles (o.a. Desperados FRH, Dablino, D’Agostino FRH, Delgado, Voice, Deep Impact en Darco of De Niro ZS CH).

Fokkerij

In Duitsland alleen zijn al meer dan 250 nakomelingen succesvol op S niveau met een winsom van meer dan 3,2

miljoen euro. Met meer dan 100 gekeurde zonen heeft de in 2008 in Hannover tot hengst van het jaar gekozen De Niro een ongekende invloed op de moderne dressuurpaarden fokkerij.

Moederlijn

De moeder van Donier is de Totilas-dochter Thery, zelf succesvol in de jonge paarden competities. Thery is ook de moeder is van de premiehengst Fürst Toto (v.Fürstenball) De dochter van Thery, Fairytale PS (v.Fürstenball), is onder andere weer de moeder van Fair Deal OLD (v.Franklin), die brons wist te winnen op de OIdenburg Staatskampioenschappen in Rastede. Moedersvader Totilas was in 2009 tweevoudig winnaar op de Europese kampioenschappen in Windsor en won driemaal goud op de World Equestrian Games in Lexington in 2010.

Bron: Persbericht