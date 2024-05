NRPS heeft er twee hengsten bij

De NRPS-commissie heeft vrijdag op twee adressen een driejarige springhengst aangewezen. Het gaat om Rebel Blue-N (Zirocco Blue x Gemini CL xx) en Radetzky (Donthargos x Quidam de Revel). Beide hengsten waren op de KWPN Hengstenkeuring aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar verlieten dat afgelopen april voortijdig.

De zoon van Zirocco Blue, van fokker/eigenaar Wim van Nispen, komt uit een sterke Holsteiner stam (4847), die veel paarden op hoog niveau heeft voortgebracht. Naast zijn grote sportcarrière onder Jur Vrieling heeft Zirocco Blue aanzienlijke invloed op de hedendaagse springpaardenfokkerij met 55 goedgekeurde hengsten en 46 nakomelingen die uitgebracht worden in het 1.60 m. Moeder Jboxynula-N is tot dusver alleen voor de fokkerij ingezet en heeft vijf nog jonge nakomelingen. Haar vader is Gemini CL xx, kloon van de beroemde Gem Twist (met Greg Best individueel en met het team winnaar van Olympisch zilver). De eerste Gemini CL nakomelingen worden nu uitgebracht op 1.60 m.-niveau en de hengst heeft inmiddels tien goedgekeurde zonen.

Tweede moeder Boxnula ster is een dochter van Argentinus. Derde moeder Roxynula stamt van Nimmerdor x Landgraf I. Van haar worden vier afstammelingen uitgebracht op 1.30m/1.35 m niveau, en Hoxynula heeft 1.45m gelopen.

Uit de directe lijn komen verder o.a. de Holsteiner hengsten Lancer l, ll en lll.

De sterk gebouwde hengst komt evenwichtig over. Springt met veel afdruk en wil snel aan de paal zijn. Hij staat ter dekking via Auke de Jong.

Donthargos x Quidam de Revel

De vader van de andere driejarige, Donthargos (Don Diarado x Conthargos x Lordanos) is goedgekeurd in Oldenburg en gaat dit jaar met Karl Brocks zijn internationale springdebuut maken. De eerste zonen zijn inmiddels goedgekeurd, daaronder Don Corleone die dit jaar is aangewezen bij het NRPS. Moeder Anguiliet T ster (Quidam de Revel x Nimmerdor x Renville, Holsteiner stam 1023) is tot dusver alleen als fokmerrie ingezet en heeft acht nakomelingen, waaronder een goedgekeurde hengst (Brandenbrug) en twee nakomelingen worden uitgebracht in het 1.30 en 1.35 m. Van de twaalf kinderen van de tweede moeder Una d’Or T springt Blue Boy T int. 1.60 m. en Gys van Avontos wordt uitgebracht in het 1.30 m. Derde moeder Empress ster, pref., prest is zelf uitgebracht in het 1.30 m. Zij is moeder van Jan Aart die werd uitgebracht in het 1.60m springen, en grootmoeder van de 1.60m paarden Courage T Z en Chaplin T Z.

De zoon van Donthargos heeft veel hengstuitstraling. Onder het zadel sprong hij met veel afdruk en vermogen. En liet zich fijn bewerken. De hengst werd gefokt door G. Kouwen en staat ter dekking bij de Hengstenhouderij Stal Borghuis.

Donthargos x Quidam de Revel. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: Persbericht