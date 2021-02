NRPS-hengst Don Davino Horsepoint naar Bridget Lock

De bij het NRPS goedgekeurde Don Davino Horsepoint (Don Carino du Bois x FS Don't Worry) heeft een nieuwe amazone. Dat is de 13-jarige Bridget Lock. Zij heeft de teugels van de succesvolle ponyhengst overgenomen van Lilli van den Hoogen.

Don Davino werd als jonge pony succesvol uitgebracht door Kim Noordijk. Deze combinatie won zowel bij de vijf- als zesjarigen de finale van het KNHS-Divoza Kampioenschap voor Jonge Dressuurpony’s.

Reserve EK

Eind 2018 verhuisde de toen zesjarige Don Davino naar Lilli van den Hoogen. Zij bracht de hengst uit in de nationale sport en een keer internationaal. Dat was in september 2019 in Waregem. Na sterkte prestaties vorig jaar op de EK-observaties werd het duo aangewezen als eerste reserve voor het EK in Hongarije.

Van den Hoogen naar paarden

Van den Hoogen werd vorig jaar zestien jaar en daarmee is er een einde gekomen aan haar tijd bij de pony’s. Zij gaat zich richten op de paarden en nu is het de beurt aan Lock om de negenjarige palomino hengst in de sport uit te brengen.

