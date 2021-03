NRPS-hengst Escobar naar Kim Thijssen

Grand Prix-amazone Kim Thijssen heeft een nieuwe troef op stal. Dat is de zevenjarige bij het NRPS goedgekeurde hengst Escobar (El Capone x Sydney). Thijssen kreeg de hengst afgelopen weekend via de Excellent Dressage Sales in handen.

De door Stal Krol uit Handel gefokte Escobar (ex. Jimmy Hoffa) strandde in 2016 in de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring. In 2017 werd de hengst op de herkansing/zadelpresentatie voor de tweede keer aangeboden bij het KWPN. Daar was hij een van de opvallendste hengsten. Maar toch liet de KWPN hengstenkeuringscommissie hem, om zijn afstamming, staan.

Pavo Cup

Bij de herkansing verkocht Krol de hengst aan Ad Valk en Joop van Uytert. “Dit is echt een crack”, vertelde Van Uytert destijds aan Horses.nl. Hij besloot samen met Valk om de hengst het NRPS verrichtingsonderzoek te laten lopen. Vorig jaar viel Escobar op in de voorselectie van de Pavo Cup. Onder Emmelie Scholtens liep hij in Houten naar de hoogste score (84 punten) bij de zesjarigen.

Gameboy

Kim Thijssen bracht eerdere verschillende paarden uit in de Subtop. Met de (in 2019 overleden) bij het NRPS goedgekeurde hengst Gameboy (Gribaldi x Pion) bereikte ze de Grand Prix. Gameboy vond Thijssen destijds bij Joop van Uytert.

Bron: Horses.nl