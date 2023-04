NRPS-hengst Rover EPJ verkocht

De bij het NRPS goedgekeurde hengst Rover EPJ (Revolution x Ferdaux) is verkocht. De driejarige hengst van fokker en eigenaar Edwin Jansen, die op de NRPS hengstenkeuring reservekampioen werd, is inmiddels naar Duitsland vertrokken.

“Dit bod konden we gewoonweg niet voorbij laten gaan. Rover EPJ is een van onze eerste fokproducten en we zijn trots op het resultaat. Stal Leeuwenhof heeft de hengst fantastisch klaargemaakt”, vertelt trotse fokker Edwin Jansen over de verkoop van Rover EPJ die bij het KWPN geregistreerd is als Panamera EPJ.

Dekdienst nog onduidelijk

De Revolution-zoon is aangekocht door Equindo Dressage Horses GMBH. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe eigenaar de hengst voor de dekdienst beschikbaar stelt.