NRPS keurt drie hengsten van Peter Perlee goed: V-Pellegrino, G-Princeton en S-Oakin

De NRPS-commissie heeft gisteren op Stal Perlee bij een thuiskeuring drie dressuurhengsten geaccepteerd. Het gaat daarbij om de KWPN-aangewezen driejarige schimmelhengst G-Princeton (v. Glamourdale) en zijn vierjarige halfbroer S-Oakin (v. Secret) en de driejarige V-Pellegrino (v. Vivaldi).

De nog jeugdige V-Pellegrino is een elegante, aansprekende hengst die zich onder het zadel nog verder opwaardeert. Hij beweegt met veel lossigheid in een mooie houding, met een mooi voorbeengebruik. Ook kan hij zeer goed stappen.

V-Pellegrino

V-Pellegrino is een zoon van Vivaldi en de elitemerrie U.Jinola (v. Lord Sinclair I), die zelf Inter I heeft gelopen met een Russische jeugdamazone, en voor Rusland is uitgekomen op kampioenschappen YR. Sinds 2015 heeft ze negen nakomelingen gebracht, waaronder een KWPN-aangewezen zoon, en nu dus de door het NRPS geaccepteerde 3-jarige V-Pellegrino. U.Jinola’s moeder O.Jinola (v. Rubinstein I) heeft Z1 dressuur gelopen en voor zover bekend alleen deze dochter gebracht. Overgrootmoeder van de hengst Cynodor (Nimmerdor x Amor) is elite, preferent en prestatie en heeft o.a. drie ZT dressuurpaarden en een Grand Prix springpaard nagelaten. Uit de stam komen ook de KWPN hengsten Winchester en Lloyd, en de NRPS hengsten Nureyev en Hero Blue. Fokker van V-Pellegrino is A.P.E. Goldschmeding, Blaricum.

V-Pellegrino Foto: Sandra Nieuwendijk

G-Princeton

G-Princeton (v. Glamourdale) is een heel aansprekende hengst met veel jeugd en uitstraling. Hij beschikt over een heel mooie en krachtige manier van bewegen en een fraaie beentechniek. Onder het zadel toont hij een fijne en sympathieke werkwilligheid. Opvallend is de zeer goede bergopwaartse galoppade met veel schakelvermogen. De hengst is ook aangewezen bij het KWPN.

S-Oakin

Zijn halfbroer S-Oakin (v. Secret) Is een sterk gebouwd paard met drie goede, krachtige basisgangen. Hij beschikt over veel go en werkwilligheid. Bij het KWPN bereikte hij de tweede bezichtiging. Hun moeder is de merrie Chere Murona (Blue Hors Don Schufro x Vincent x Zaire), die Z dressuur heeft gelopen en van wie zeven nakomelingen zijn geregistreerd (de oudste een stermerrie uit 2011). Grootmoeder Murano is elite, preferent en prestatiemerrie, zij bracht het Grand Prix dressuurpaard Axel. Daarnaast loopt een nakomeling ZZ-L en zes andere zijn Z-dressuur. Ook bracht ze vijf elitemerries en tweemaal preferent prestatie. Uit de stam komen ook de hengsten High Five US en Knock Out.

S-Oakin (v. Secret) Foto: Sandra Nieuwendijk

Princeton en Oakin werden gefokt op Stal Willig in Abcoude.

