NRPS keurt Funky Fred Marienshof Z goed

Het NRPS heeft de tienjarige springhengst Funky Fred Marienshof Z (Fantomas de Muze x Libero H) goedgekeurd. De hengst sprong voorheen internationaal carrière met ruiters als Maikel van der Vleuten en Jens Philippusson en springt sinds afgelopen jaar met Lars Kersten op het hoogste niveau.

Recent werd Funky Fred derde in de Wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam en afgelopen week werd hij vijfde in de Grote Prijs van Gothenburg. De hengst is gefokt door en in eigendom van Stal Marienshof. Zijn moeder Marien sprong met Lucia Diniz en Santiago Lambre op internationaal 1,55m-niveau en is ook de moeder van het internationale 1,60m-springpaard Dundee van het Marienshof (v. Cicero van Paemel).

