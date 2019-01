NRW-hengst Castenrayseweg Charmeur verongelukt

De NRW-stamboekhengst Castenrayseweg Charmeur (Vlagberg’s Carway x Leunveld’s Lord) is eind vorig jaar overleden. De toen vierjarige hengst overleed door een noodlottig ongeluk op het bedrijf van eigenaar Henk Ebbers in Ottersum.

Castenrayseweg Charmeur werd door H. Kuipers uit Oirlo gefokt uit de stermerrie Castenrayseweg Hanneke. In 2017 slaagde de royaal ontwikkelde Welsh-hengst met hoge punten voor het verrichtingsexamen. Hij kreeg onder meer negens voor galop en stalgedrag en 8,5-en voor draf, aanleg als dressuurpony en karakter.

Nakomelingen

In 2018 werd zijn eerste jaargang veulens geboren, waarvan Amalia’s Leana (mv. Orchard Boginov) een eerste premie kreeg op de regionale keuring in Sevenum. Van de hengst is geen diepvriessperma beschikbaar.

Bron: Horses.nl