NWR-hengst Leuns Veld’s Zandro terug in Nederland

De 13-jarige NWR stamboekhengst Leuns Veld’s Zandro (Heitrak’s Marvin x Aester El Nino) is terug in Nederland. De door wijlen Toon Peeters gefokte hengst werd in 2021 verkocht naar Duitsland en in datzelfde jaar ook goedgekeurd bij het Duitse paarden- en ponystamboek Weser Ems. Nu is hij terug op Nederlandse bodem en geregistreerd bij Vanda Stud in Harderwijk.