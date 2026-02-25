Oberon voor tweede jaar op rij hoofdleverancier tuigpaardveulens

Oberon (v. Icellie) Foto: Geert Bouius

De Icellie-zoon Oberon heeft in 2025 voor het tweede jaar op rij het grootste aantal tuigpaardveulens bij het KWPN gebracht. Er werden in totaal 82 veulens van hem geregistreerd. De Indiana-zoon Macho volgt met 68 veulens op de tweede plaats, met voor Olympus HS (v. Icellie).

Oberon leverde zelf al meerdere opvallende prestaties. Zo won hij in 2024 het kampioenschap voor vijfjarigen op CH De Gouden Bolhoed in Houten, de Hengstencompetitie op de Nationale Tuigpaardendag én de Westfort-Hengstencompetitie. Een jaar later schreef hij de Westfort-Hengstencompetitie wederom op zijn naam.

Top vijf vaderdieren tuigpaard 2025

  1. Oberon (v. Icellie), 82 veulens 
  2. Macho (v. Indiana), 68 veulens 
  3. Olympus HS (v. Icellie), 55 veulens 
  4. Magnifiek (v. Idol), 30 veulens 
  5. Icellie (v. Bocellie) en Cizandro (v. Waldemar), 28 veulens 

Bron: Horses.nl/KWPN

