Oldenburger-hengst Depardieu overleden

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Depardieu (De Niro x Luciano) is overleden. De Oldenburger-hengst, die een aantal internationale Grand Prix-wedstrijden liep, is 25 jaar oud geworden.

Depardieu stond een groot gedeelte van zijn leven op Klosterhof Medingen. Hij werd door verschillende ruiters in de sport uitgebracht, zoals Burkhard Wahler, Nuno Palma e Santos, Nicole Kochskämper en Norbert van Laak. Met Wahler en Palma e Santos won Depardieu op vier- en vijfjarige leeftijd de titel op de Oldenburger Kampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden en met Kochskämper maakte hij zijn Lichte Tour-debuut. De overstap naar het hoogste niveau volgde met Boaventure Freire in het zadel.

Naar Portugal

Depardieu werd verkocht aan de in Portugal gevestigde Braziliaan Valdemar Mattei en de Zweedse Michaele Ricci kocht een aandeel in de hengst. Ricci reed Depardieu in zijn eerste international Grand Prix, twee jaar later reed Mattei Jr. twee internationale Grand Prix-wedstrijden met Depardieu. In 2016 ging hij met sportief pensioen.

Van Depardieu werden in Duitsland vier zonen goedgekeurd; Defender, Delalio, Deveraux (de vader van Deparon U.S.) en Dream On. In Nederland kreeg Zucchero groen licht en in Denemarken werd Deemster goedgekeurd.

