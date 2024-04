Oldenburger kampioen Bon Esprit wint wedstrijddebuut

Bon Esprit (Bon Courage x Sezuan) heeft afgelopen weekend in Schenefeld zijn wedstrijddebuut gewonnen. De Oldenburger kampioen van vorig jaar won met Hannes Lütt, stalruiter van Gut Schönweide, de rijpaardenproef met een 8.5 gemiddeld. Vorige maand liep de hengst de sporttest in Verden, maar werd daar na de presentatie onder de eigen ruiter teruggetrokken.

In de sporttest kon Bon Esprit onder de eigen ruiter nog niet helemaal overtuigen. “Bon Esprit vindt het nog moeilijk om zich op vreemd terrein te ontspannen en kon niet de gewenste lossigheid laten zien. De verwachte beoordeling van deze momentopname zou dit paard geen recht aan doen, dus hebben we besloten om hem terug te trekken. Hij is fit en krijgt van ons de nodige tijd”, liet Gut Schönweide daarna weten.

Een maand later stond het er, afgelopen weekend in Schenefeld, een stuk beter voor. De hengst kreeg negens voor de galop en lichaamsbouw, een 8.5 voor de draf en achten voor de stap en stand van opleiding.

Bekijk hier de video.

Uitslag.

Bron: Horses.nl