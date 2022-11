Ook Donnerhall-zoon Don Frederico overleden

Op één dag tijd hebben twee goedgekeurde Donnerhall-zonen het leven gelaten. Sprehe Hengste maakte gisteren het overlijden van Dressage Royal bekend, vandaag publiceerde Landgestüt Celle dat Don Frederico (mv. Consul) overleden is. De bij meerdere Duitse stamboeken en bij het Selle Français goedgekeurde hengst is 25 jaar oud geworden. Zijn algemene toestand verslechterde, net zoals bij zijn halfbroer, in korte tijd.

Don Frederico werd in 1999 kampioen op de Hannoveraner hengstenkeuring, in het jaar daarop werd hij reservekampioen van de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf. Na zich in 2002 en 2003 voor de Bundeschampionate te hebben gekwalificeerd, zette hij zijn carrière voort met Ole Köhler. Het duo werd in 2006 zesde in de Nürnberger Burg-Pokal.

Don Frederico was geen veulenmaker, maar leverde vooral sportpaarden. Zo tekende hij voor het vaderschap van onder andere Bundeskampioen Dantonius en de internationale Grand Prix-paarden Diva Royal (Dorothee Schneider), Don Johnson FRH (Isabell Werth), FRH Davinia la Douce (Anna Buffini/Anabel Balkenhol) en Don Diego (Juan Matute Guimon).

Bron: Horses.nl/FB Landgestüt Celle