Opium JW van de Moerhoeve TN verkocht naar Verenigde Staten

Team Nijhof, Willem Greve, JW Stables, Stal de Moerhoeve en Stal Den Bisschop hebben de achtjarige Opium JW van de Moerhoeve TN (Kannan uit Ischgl de Muze v. Nabab de Reve) verkocht naar de Verenigde Staten.

Opium JW van de Moerhoeve TN werd gefokt JW Stables (Jan Wuytak) en Stal De Moerhoeve en werd op jonge leeftijd deels aangekocht door Stal den Bisschop. De hengst startte zijn carrière onder het zadel van Ben De Craene en in 2019 kochten Team Nijhof en Willem Greve zich in. Met deze vijf eigenaren en Willem Greve in het zadel vervolgde Opium zijn sportieve carrière met als hoogtepunt een vierde plaats op het WK voor jonge paarden in Lanaken.

Enorme vraag

In goede samenspraak kwam het vijftal nu tot verkoop, nadat Opium zich de afgelopen tijd in de kijker sprong op internationale concoursen. “Het is absoluut niet zo dat ‘ie weg moest, want zowel in de sport als in de fokkerij deed hij het heel goed. Maar naar dit soort paarden van de buitenklasse is de vraag enorm, er zaten heel veel mensen achteraan”, zegt Willem Greve.

Diepvriessperma blijft beschikbaar

Een grote rol bij de beslissing om tot verkoop over te gaan is dat het diepvriessperma van de hengst bij de oude eigenaren mag blijven. “Dat maakte de beslissing wel iets makkelijker. Hij doet het ook goed in de fokkerij en is gevraagd bij de fokkers. We hebben nog een beperkte voorraad diepvriessperma en dat kunnen we blijven aanbieden.”

Bron: Horses.nl