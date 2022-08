Opnieuw ruiterwissel voor KWPN-hengst Four Legends

Na meerdere ruiterswissels debuteerde de KWPN-hengst Four Legends KS (Wynton x Ferro) eind mei succesvol onder Ferenc Damen. Het duo stond meerdere keren bovenaan in de Lichte Tour en bemachtigde vervolgens bij hun debuut in de Intermédiaire II ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix. Maar de overstap gaat er niet van komen. De 12-jarige hengst, die eerder met Lynne Maas op weg was naar de koningsklasse, heeft een nieuwe amazone. Dat is Jeanine Nieuwenhuis.

“Voor de Grand Prix heb je heel veel ervaring nodig en ik heb ook te maken met een eigenaar. Na het Inter II debuut met Lynne vroeg hij: wanneer gaat Four Lengends Grand Prix lopen? Hij staat nu zes jaar bij mij op stal en heeft harstikke goede dingen gedaan. Ik zou er liever nog een half jaar extra voor uit trekken en dat zijn moeilijke keuzes. Ferenc heeft uitstekend zijn best gedaan maar ik had de tijd niet om nog langer te wachten tot de Grand Prix”, legt Judy de Winter uit die de hengst na de aankoop door zijn huidige eigenaar op stal heeft staan.

Tandje teveel

De samenwerking tussen De Winter en Ferenc Damen blijft bestaan. “Ferenc traint bij mij gewoon de handelspaarden door en die kan hij ook meenemen op concours. Hij is een super fijne ruiter maar dit was een tandje teveel. Als ik zelf wat jonger was geweest had ik het zelf gedaan. Four Legends heeft echt alles en het maakt me niet uit wat anderen zeggen.”

Eindelijk gebeuren

En zo ging De Winter op zoek naar een Grand Prix-amazone. Die vond ze drie weken geleden in Jeanine Nieuwenhuis. “Het is nog maar heel kort maar Jeanine heeft het in recordtempo gedaan. Hij was klaar voor de Grand Prix en nu gaat het eindelijk gebeuren. Ik reis met Four Legends een paar keer per week naar Jeanine en dan trainen we samen. Van de week starten ze een keer Inter II en daarna Grand Prix. Jeanine zei: kom maar en ik ga kijken of het lukt. Maar inmiddels ziet ze het helemaal zitten. Het duurde even maar ik denk dat ik aan de belofte kan voldoen om hem op zijn twaalfde Grand Prix te laten lopen en het gat kan dichten.”

Onwijs blij

Jeanine Nieuwenhuis is dolgelukkig met een nieuw paard voor de Zware Tour. “Four Legends is een fantastisch paard en ik geniet ervan om hem te leren kennen en door te ontwikkelen naar de Grand Prix. Hij is super mooi en past mij qua formaat heel goed. Ik ken Four Legends al vanaf driejarige toen Dinja van Liere hem bij Stal Hexagon reed. Daarna ging hij naar Marieke van der Putten en vervolgens werd hij via de EDS verkocht. Maar ik ben hem altijd blijven volgen. Four Legends is een super fijn paard en ik denk dat hij een heel goed Grand Prix-paard gaat worden. Ik ben onwijs blij dat ik de kans krijg.”