Oranje rockt op Oldenburger Althengstparade in Vechta

Nu al spraakmakend: het optreden van de zevenjarige Glock's Toto jr (Totilas x Desperados) en Edward Gal op de Oldenburger Althengstparade in Vechta. Horses.nl deelde al een korte video van het optreden op facebook, maar heeft nu hier een wat langere opname van de presentatie in het Oldenburger Pferdezentrum. Verder video's van de achtjarige Fleau de Baian (v. Jazz), die met Adelinde Cornelissen al een heel eind op weg is richting de Grand Prix en nog veel meer.