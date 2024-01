Ortisei: in één klap van onbekend naar de winst in de hengstencompetitie

Ortisei? Voor veel mensen was die naam volledig onbekend. Tot 2 januari 2024. De onlangs AES-goedgekeurde For Final-hengst van fokkers Nathalie Smeets en Damy Story versloeg in de laatste etappe van de hengstencompetitie in Groningen alle dressuurhengsten uit de door een ieder geroemde KWPN O-jaargang. En dat deed hij praktisch vanuit het niets, dus heel gek is het ook niet dat niemand hem kende.

Nathalie Smeets noemt het een geluk dat Damy Story, de eigenaar van de stal waar ze haar stal runt en mede-fokker van Ortisei, besloot om Ortisei in Friesland in de opfok te zetten. “Ik heb normaal gesproken een adres hier in de buurt voor de opfok, maar samen met Damy heb ik besloten dat Ortisei naar Friesland zou gaan. Hij was als veulen al heel hoogbenig en groot, dus hebben we gezegd: we laten hem tot hij drie is daar. En zo is het ook gebeurd. Hij heeft tot en met de zomer van zijn derde jaar in Friesland gestaan en we hebben hem in al die tijd niet meer gezien.”

Essentieel voor de ontwikkeling

“Ik denk dat dat essentieel is geweest voor zijn ontwikkeling. Als hij hier in de buurt zou hebben gestaan, zouden we hem misschien wel eerder naar huis hebben gehaald. Nu wisten we simpelweg niet wat we in Friesland hadden staan en daardoor heeft Ortisei echt de tijd gehad om sterk genoeg te worden. Vooral de kracht en stabiliteit in de romp is ontzettend belangrijk bij zulke grote paarden met zoveel beweging.”

Twee passen

Na de zomer van 2022 kwam Ortisei naar huis. En daar stond opeens een heel paard: een (nu 1,77m. metende) grote en bloedmooie zwarte. En daar dachten Smeets en Story direct: wow. “Er kwam een ongelooflijk mooie hengst terug. We keken elkaar aan en zeiden: ‘als hij nu ook nog kan lopen…’ Na twee passen wisten we: dit is echt bijzonder. Zo bijzonder dat je dan bijna denkt: het moet toch ergens gaan tegenvallen. Want dat is bijna altijd zo. In dit geval was dat niet zo. Alles klopt aan deze hengst. Alles viel elke keer weer mee, er was niks waarin hij tegenvalt.”

Alles ging als vanzelf

Smeets, die een compleet zelfvoorzienende fokkers is en haar paarden zelf ook traint en rijdt, maakte Ortisei zelf zadelmak met behulp van een meisje op stal. “Zadelmak maken doe ik met een meisje hier op stal en ging bij Ortisei als vanzelf. Hij stond hier ook tussen de merries en veulens, je merkt helemaal niet dat het een hengst is. Op een gegeven moment dacht ik: we moeten hem ook maar even laten dekken, om te checken of dat oké is. Zijn sperma is van zeer goede kwaliteit en ik heb er zelf al twee merries drachtig van.”

Eerste wedstrijd

Tot twee maanden geleden reed Smeets Ortisei zelf. Toen besloot ze om hem onder te brengen bij de Spaanse ruiter Moises Jover Azuar, die Smeets goed kent via Coby van Baalen, waar hij voorheen reed. “Toen hij naar Moises ging, was het net een week voor de eerste competitiewedstrijd. Moises zei direct: met deze wil ik wel competitie rijden. Ik dacht: ga eerst maar trainen en dan kijken we wel. En dat ging allemaal zo vanzelf dat we besloten hebben om de laatste competitiewedstrijd mee te doen, dat was dus zijn allereerste wedstrijd. Moises heeft het optimaal gedaan, hij verdient ook alle complimenten.”

Ortisei (v. For Final) onder Moises Jover Azuar Foto: privé

Nooit verwacht

En daar versloeg Ortisei op zijn eerste wedstrijd uit het niets hengsten als Extreme US, One Million en Obsession Taonga. “Dat had ik nooit verwacht. Natuurlijk wist ik dat het iets bijzonders was en dat heb ik ook zelf gevoeld, maar het moet dan toch nog maar gebeuren. Hij heeft zo veel innerlijke rust dat hij zo zo’n proef doorloopt, alsof hij nooit anders heeft gedaan. De ring in Groningen is niet bepaald makkelijk voor zo’n jong paard, maar hij is nergens van onder de indruk. Dat soort karakters hebben we nodig in de dressuursport.”

Complimenten voor de jury

Dat Ortisei door de jury in Groningen bovenaan werd gezet, verdient volgens Smeets een compliment. “Ik vind sowieso dat er dit jaar in de hengstencompetitie goed gejureerd wordt. De toelichtingen zijn duidelijk en de hengst die de beste proef laat zien, staat aan het eind bovenaan. Dat is in het verleden niet altijd zo geweest, en dat waardeert de hengstencompetitie voor mij enorm op. Dat een onbekende AES-hengst kan winnen, is voor mij ook een symbool dat het beste paard kan winnen.”

Onder Moises Jover Azuar kreeg Ortisei naar 87 punten van juryleden Monique Peutz en Marian Dorresteijn met een 9,3 voor zijn galop. “Een paard dat een heel imponerend beeld maakt, heel veel front, heel opwaarts beeld de hele proef door. De galop was echt de highlight van vandaag. Hij maakt heel veel houding en heel veel sprong over de rug met een imponerend front”, aldus de jury.

Roze wolk

Voorlopig zit Smeets nog op de roze wolk en exacte plannen hoe het nu verder gaat met de hengst, heeft ze nog niet. “Natuurlijk is er veel interesse, ik ga er eens rustig over nadenken wat we nu verder gaan doen. Voorlopig blijft hij in ieder geval nog bij ons en gaan we nu over alvast sperma invriezen bij Holstud. Als hij bij ons blijft, zijn we ook van plan hem ter dekking aan te bieden.”

Super gefokt

Nathalie Smeets fokt hoofdzakelijk met merries uit verschillende vertakkingen van de lijn van Charites (v. Roemer) van Gerard Vervoorn. De moeder van Ortisei, de inmiddels Lichte Tour geklasseerde elitemerrie Isis (Chippendale x een NMK merrie van UB40 x een NMK-merrie van Havidoff x Charites v. Roemer), kochten Story en Smeets, die af en toe een hengstveulen samen kochten, toevallig een keer een merrieveulen uit de lijn waar alle fokmerries van Smeets uit komen. “Vandaar dat dat we Ortisei ook samen hebben gefokt. Eigenlijk was het de bedoeling dat Isis in 2018 met Follow Me gedekt zou worden, maar daar werd ze niet direct drachtig van. Toen ben ik uitgeweken naar For Final, een heel erg mooie For Romance I en ook interessant gefokt met Dimaggio aan moederszijde. Hij was ook premiehengst, dubbel verrichtingskampioen, Oldenburger kampioen en inmiddels loopt hij succes op Intermédiaire II-niveau.”

In de Paardenkrant van deze week zijn een paar kleine foutjes geslopen in het artikel over de winnaar van KWPN Hengstencompetitie in Groningen. Om die reden hebben we de juiste versie op Horses geplaatst.