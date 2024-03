Paasmaandag 1 april hengstenshow bij Stal Brinkman

Paasmaandag 1 april is om 14.00 uur de jaarlijkse hengstenshow van Stal Brinkman in Twello. Op het fraaie buitenterrein aan de Rijksstraatweg worden de hengsten die dit jaar beschikbaar zijn en een aantal van hun nakomelingen getoond. Uiteraard is pensionado Glock’s Dream Boy van de partij, net als zijn talentvolle zoon Dutch Dream, die sinds kort gereden wordt door Emmelie Scholtens. Edward Gal en Bart Veeze zijn van de partij op Grand Prix-niveau met Kyton en Imposantos. De springhengsten Mr. Cornet de Regor en O'Blue, de winnaar van de hengstencompetitie, komen onder het zadel van Maxi de Weert.

Naast de interessant gefokte, zevenjarige Mr. Cornet de Regor en Chacco Blue-zoon O’Blue, die zowel in de KWPN Hengstencompetitie als bij Zangersheide geen enkele springfout maakte, tonen de vijfjarige Eternal Sunshine en de reeds bewezen springhengst Ibolensky zich aan het publiek.

Dressuurhengsten

De dressuurhengsten zijn dit jaar in de meerderheid tijdens de show van Stal Brinkman. Glock’s Dream Boy, die op de KWPN Hengstenkeuring met sportief pensioen ging, zal aan de hand getoond worden. Zijn zoon Dutch Dream maakt zijn opwachting met zijn nieuwe amazone Emmelie Scholtens. De zesjarige vos won al de VSN Trofee en brons in de Pavo Cup-finale.

Grand Prix-niveau

Imposantos en Kyton hebben beide al veel titels op hun naam staan en zijn klaar voor het hoogste niveau. Bart Veeze toont Imposantos, waarmee hij vorige week debuteerde in de Grand Prix. Edward Gal komt naar Twello Ferguson-zoon Kyton voor het tweede jaar op rij te tonen. De in Duitsland gekeurde Ziyech (v. Zackerey) deed vorig jaar van zich spreken in de Pavo Cup en zal Tweede Paasdag zijn ontwikkeling laten zien.

Omar Sharif onder Febe van Zwambagt

Qua leeftijd volgt de vijfjarige premiehengst Omar Sharif na Ziyech. De Escamillo-zoon wordt gepresenteerd door Febe van Zwambagt. Bart Veeze krijgt het druk tijdens de show waarin hij meerdere hengsten rijdt. Van de P-jaargang zijn dat Pride (Secret uit de volle zus van Jovian), Pina Colada (Governor x Dayano) en Roman Empire (v. Romanov), de reserve-kampioen van de VSN Trofee 2024 en winnaar van de verrichtingstest in Verden. Bon Succes en Ravello zijn van jaargang 2021 en beide goedgekeurd in Duitsland, waar Ravello in Westalen tot premiehengst werd uitgeroepen.

Nakomelingen

De hengstenpresentaties aan de hand en onder het zadel zullen afgewisseld worden met verschillende nakomelingen van de hengsten. De stallen zijn open voor publiek. Toegang is gratis.

Hengstenshow

Maandag 1 april, 14.00 uur

Stal Brinkman

Rijksstraatweg 183

Twello

www.stalbrinkman.nl