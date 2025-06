Painted Black II overleden door laag overvliegende Defensie-helikopter

De bij het NRPS, Oldenburg en SWB goedkeurde hengst Painted Black II (Gribaldi x Ferro) is overleden. Een Chinook-helikopter maakte de hengst, een volle broer van Grand Prix-hengst Painted Black, dusdanig aan het schrikken dat hij op hol sloeg en vervolgens een been brak. Daardoor heeft fokker Frank van de Valk de 22-jarige Painted Black II moeten laten inslapen.

Boosheid en onbegrip overheersen bij Frank van de Valk uit Sevenum nadat een Chinook-helikopter vorige week laag overvloog. “Helaas hebben we Painted Black II moeten laten inslapen omdat het niet meer te genezen was”, vertelt de dressuurpaardenfokker aan L1 Nieuws.

Niets aangekondigd

Grote Chinook-helikopters van Defensie vliegen met regelmaat in de buurt of over zijn percelen. Met de geplande uitbreiding van de activiteiten van Defensie vreest hij voor zijn dieren. Daarom zou de fokker zou graag vooraf geïnformeerd willen worden als er oefeningen gepland zijn in zijn buurt. Dan kan hij voorzorgsmaatregelen treffen door dieren binnen te houden. Zeker nu de activiteiten van Defensie waarschijnlijk veel vaker plaats gaan vinden. Van de Valk: “Hoeveel vaker gaat dat voorkomen en wat betekent dat? Er wordt niets aangekondigd. Je moet iedere dag maar gokken dat er niets gebeurt als je de paarden buiten in de wei laat.”

Het leven van een paard

Het ongeluk met zijn hengst Painted Black II is daarom voor hem de druppel. “Ik wil hiermee een waarschuwing afgeven. Het gaat niet alleen om mezelf. Dit is paardengebied, het Peelbergen Equestrian Centre zit vlakbij. Er zitten diverse professionele stallen. Nu kost het het leven van een paard, maar misschien kost het de volgende keer wel het leven van een ruiter die bijvoorbeeld buiten aan het rijden is.”

Triest verhaal

Hoewel Defensie wel de schade vergoedt van het dode paard, is Van de Valk niet gerust op de toekomst. “De emotionele schade is onbetaalbaar en is niet te vergoeden, je bent je paard kwijt! We hadden dit paard al een hele tijd en hebben ook behoorlijk wat meegemaakt samen. Het is gewoon een triest verhaal.”

Bron: L1 Nieuws